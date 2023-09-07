Milli maç (Türkiye-Ermenistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

MÜCADELEYİ İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.



Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.