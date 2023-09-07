Milli maç (Türkiye-Ermenistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu beşinci maçında yarın akşam Ermenistan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Gruplarda oynadığı 4 maç sonunda 9 puanla lider durumda bulunan Türkiye, Ermenistan'ı yenerek büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Peki, Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. 9 puanla grubunda lider olan Türkiye, Ermenistan'ı da yenerek gruplarda rahatlamak istiyor. Peki, Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?