Milli maç (Türkiye-Galler) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında sahasında Galler ile karşı karşıya gelecek. D grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Türkiye A Milli Takımı, Galler'i yendiği taktirde yoluna lider olarak devam edecek. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı Samsun'da Galler'i konuk edecek. Son olarak Letonya'yı deplasmanda son dakika golüyle 3-2 yenen millilerimiz bu akşam Galler'i ağırlayacak. Peki, Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?