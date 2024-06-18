Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) F Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. EURO 2024 gruplarındaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, Gürcistan'ı yenerek gruplara güzel bir başlangıç yapmak ve 3 puanı almak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde maçın ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı yenmek isteyen Milli Takım, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?