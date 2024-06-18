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Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) F Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. EURO 2024 gruplarındaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, Gürcistan'ı yenerek gruplara güzel bir başlangıç yapmak ve 3 puanı almak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde maçın ilk 11'leri ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı yenmek isteyen Milli Takım, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını bu akşam Gürcistan ile yapacak.

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu - 3

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili- Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu - 4

MİLLİ TAKIM GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu - 5

MÜCADELEYİ ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu - 6

İRFAN CAN KAHVECİ MAÇTA YOK

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu - 7

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

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