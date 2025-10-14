Milli maç (Türkiye-Gürcistan) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası yolunda zafer peşinde

E GRUBU'NDA SON DURUM

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.



Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.



Grubun diğer maçında bu akşam aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.