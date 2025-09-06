MİLLİ MAÇ | Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12 Dev Adam galibiyet için parkeye çıkıyor

NTV.COM.TR

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. A Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak grup lideri olan ve adını son 16 turuna yazdıran Milli Takım, İsveç karşısında da kazanmak ve çeyrek final heyecanını yıllar sonra bir kez daha yaşamak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında 12 Dev Adam, İsveç karşısında galibiyet arayacak. Gruplarda oynadığı 5 maçı da kazanan A Milli Takım, 5 maçta 1 galibiyet alan İsveç karşısında kazanmak ve çeyrek finale yükselmek istiyor. Milli Takım kazandığı taktirde Polonya-Bosna Hersek maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek. İşte Türkiye-İsveç basketbol milli takım maçı bilgileri.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM 5'TE 5 YAPTI

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

İSVEÇ 5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda bu akşam saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

