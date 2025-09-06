MİLLİ MAÇ | Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12 Dev Adam galibiyet için parkeye çıkıyor

MİLLİ TAKIM 5'TE 5 YAPTI

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.