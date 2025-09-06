MİLLİ MAÇ | Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için parkede

NTV.COM.TR

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Japonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Yeni bir tarihi başarı için Japonya ile mücadele edecek olan Filenin Sultanları, mücadeleyi parkede kazanmak ve finale yükselmek istiyor. Japonya'nın başında ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş olacak. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile kozlarını paylaşacak. Dünya Şampiyonası'nda muazzam bir performans gösteren Filenin Sultanları, şu ana kadar oynadığı tüm maçlarda sadece 1 set verdi. Milli takım bugün Japonya'yı devirmek ve tarihinde ilk kez adını Dünya Şampiyonası finaline yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 11.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TARİHİNDE İLK KEZ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Milli takım, yeni bir tarihi başarı için Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'nın karşısına çıkacak.

OYNANAN SON DÖRT MAÇTA JAPONYA ÜSTÜN

Milli takım, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı.

Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı üç maçı da kaybeden milli takım, sadece 2023'te Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini mağlup edebildi.

Türkiye ile Japonya arasındaki maçlar çekişmeli geçerken, skorlar şu şekilde oluştu:

Olimpiyat Oyunları Elemeleri:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

FERHAT AKBAŞ'TA TARİHE GEÇTİ

Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında organizasyonun güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısı gösterdi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA TEK SETİ ABD KARŞISINDA VERDİ

ABD'yi 3-1 yenen milli takım, organizasyonda ilk kez set verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turundaki Slovenya maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.

Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu istatistiğini de değiştirdi.

