MİLLİ MAÇ | Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için parkede

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile kozlarını paylaşacak. Dünya Şampiyonası'nda muazzam bir performans gösteren Filenin Sultanları, şu ana kadar oynadığı tüm maçlarda sadece 1 set verdi. Milli takım bugün Japonya'yı devirmek ve tarihinde ilk kez adını Dünya Şampiyonası finaline yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?