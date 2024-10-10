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MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 16'ncı sınavını Karadağ karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalırken, ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Milli takım maçına dair heyecan dorukta. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 634'üncü müsabakaya çıkacak. Milli takım, bu maçın ardından İzlanda ile deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor. Futbolseverler de bu milli maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Türkiye-Karadağ maçı hakkında tüm bilgiler...

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MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MİLLİ MAÇ, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar B Ligi maçı, 11 Ekim Cuma günü yapılacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Milli mücadele, TV8 kanalında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Chiffi düdük çalacak.

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

B LİGİ 4. GRUPTA SON DURUM

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.

MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

MİLLİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.

Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU:

A Milli Takım'ın Karadağ maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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