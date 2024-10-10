MİLLİ MAÇ: Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 16'ncı sınavını Karadağ karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalırken, ikinci maçında İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli takım maçına dair heyecan dorukta. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 634'üncü müsabakaya çıkacak. Milli takım, bu maçın ardından İzlanda ile deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor. Futbolseverler de bu milli maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Türkiye-Karadağ maçı hakkında tüm bilgiler...