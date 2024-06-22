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Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. F grubunda oynanan ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Milli Takım, averaj farkıyla lider durumda yer alıyor. Milli Takım, Portekiz karşısında kazanmak ve gruplardan çıkabilmek için avantajı tamamen eline almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgilileri ve kritik karşılaşmada her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda liderliğini sürdürebilmek için Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Oynanan ilk hafta maçlarında Gürcistan'ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Milli Takım, güçlü Portekiz'i de yenerek EURO 2024 gruplarında rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 2

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile yapacak.

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 3

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 4

TÜRKİYE 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 5

MÜCADELEYİ ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.

Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 6

İRFAN CAN KAHVECİ MAÇTA YOK

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 7

2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, bu akşam da kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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