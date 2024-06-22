Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. F grubunda oynanan ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Milli Takım, averaj farkıyla lider durumda yer alıyor. Milli Takım, Portekiz karşısında kazanmak ve gruplardan çıkabilmek için avantajı tamamen eline almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgilileri ve kritik karşılaşmada her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye-Portekiz milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda liderliğini sürdürebilmek için Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Oynanan ilk hafta maçlarında Gürcistan'ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Milli Takım, güçlü Portekiz'i de yenerek EURO 2024 gruplarında rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?