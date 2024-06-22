Milli maç (Türkiye-Portekiz) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunda liderliğini sürdürebilmek için Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Oynanan ilk hafta maçlarında Gürcistan'ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Milli Takım, güçlü Portekiz'i de yenerek EURO 2024 gruplarında rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?