Milli maç (Türkiye-Romanya) ne zaman? FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında Romanya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım, rakibini sahasında yenmek ve rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline almak istiyor. Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman?