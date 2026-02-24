Milli maç (Türkiye-Romanya) ne zaman? FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu
24.02.2026 14:36
NTV - Haber Merkezi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında Romanya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım, rakibini sahasında yenmek ve rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline almak istiyor. Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman?
Türkiye-Romanya milli maçı için geri sayım başladı. Milli Takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan dahil olan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak.
Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.