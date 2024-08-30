UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçlarında Türkiye, Galler ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 28 kişilik aday kadroyu belirledi. Futbolseverler ise Galler-Türkiye ve Türkiye-İzlanda maçlarının oynanacağı tarihleri sorguluyor Peki, Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri.