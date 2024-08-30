Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçlarında Galler ve İzlanda ile heyecan dolu mücadelelere çıkacak. Milli Takım'ın 2024 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Peki, Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri.
UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçlarında Türkiye, Galler ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 28 kişilik aday kadroyu belirledi. Futbolseverler ise Galler-Türkiye ve Türkiye-İzlanda maçlarının oynanacağı tarihleri sorguluyor Peki, Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri.