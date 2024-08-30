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Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçlarında Galler ve İzlanda ile heyecan dolu mücadelelere çıkacak. Milli Takım'ın 2024 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Peki, Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri.

Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçlarında Türkiye, Galler ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 28 kişilik aday kadroyu belirledi. Futbolseverler ise Galler-Türkiye ve Türkiye-İzlanda maçlarının oynanacağı tarihleri sorguluyor Peki, Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri.

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Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri - 2

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takım'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri - 3

MİLLİ TAKIM'DA 3 YENİ İSİM

Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Milli takıma davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Milli maçlar ne zaman? İşte Galler ve İzlanda maçı tarihleri - 4

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

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