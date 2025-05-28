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Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD ve Meksika ile hazırlık maçları yapacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nden başarılı sonuçlar almak ve turnuvaya dahil olmak isteyen A Milli Takım, ABD ve Meksika karşısında kendi tartacak ve başarılı sonuçlar alabilmek için mücadele edecek. Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri.

Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri - 1

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık maçlarına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda Trabzonspor'un genç futbolcusu Mustafa Eskihellaç'ta yer aldı. Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak?

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Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri - 2

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ABD ve Meksika ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.

Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri - 3

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile 7 Haziran 2025 Cumartesi günü Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.40'ta başlayacak.

Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ikinci hazırlık sınavına ise 10 Haziran'da ise Meksika ile çıkacak. Saat 03.30'da başlayacak mücadeleye Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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