Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD ve Meksika ile hazırlık maçları yapacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nden başarılı sonuçlar almak ve turnuvaya dahil olmak isteyen A Milli Takım, ABD ve Meksika karşısında kendi tartacak ve başarılı sonuçlar alabilmek için mücadele edecek. Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri.
2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık maçlarına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda Trabzonspor'un genç futbolcusu Mustafa Eskihellaç'ta yer aldı. Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak?