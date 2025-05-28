Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye'nin ABD ve Meksika maçı tarihleri

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ABD ve Meksika ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu.



Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.



Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.



Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan.



Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.