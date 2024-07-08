Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Kara bulutlar esas sahnede dağıldı. Almanya'da on binlerce Türk taraftarla buluşan Milliler, Euro 2024'e fırtına gibi başladı.



F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 yenen Türkiye, şampiyonada ilk kez açılışı 3 puanla yaptı. Portekiz maçı ise moralleri bozdu. 3-0'lık mağlubiyetin ardından, Montella ve Arda Güler arasındaki "yelek diyaloğu" gündemdeydi.