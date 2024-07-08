Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası
A Milli Takım'ın çeyrek finalde biten EURO 2024 hikayesi, Türk futbolunda unutulmaz izler bıraktı. Mücadelesiyle tüm Türkiye'yi gururlandıran Ay Yıldızlılar, heyecan dolu maçlar ve Mert Günok'un son dakika kurtarışı gibi anlarla turnuvaya damga vurdu. İşte Türkiye'nin EURO 2024 serüveni...
Milli Takım'ın Euro 2024 serüveni, Türk futbol tarihine geçti.
Turnuvaya katılan en genç ikinci takım olan Ay Yıldızlılar, Türkiye'ye 16 yıl sonra çeyrek final heyecanı yaşattı.
Kötü sonuçların ardından elemelerin son 3 maçında göreve başlayan Vinçenzo Montella, Euro 2024 vizesini liderlikle alarak ilki başardı.
Hazırlık maçlarındaki tablo ise umut vermedi. Macaristan ve Polonya'ya yenilen Milliler, Avusturya'ya 6-1 yenildi.
Turnuva öncesinde Montella'nın sisteminde yer alan Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın sakatlıkları da planları bozdu.