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Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası

A Milli Takım'ın çeyrek finalde biten EURO 2024 hikayesi, Türk futbolunda unutulmaz izler bıraktı. Mücadelesiyle tüm Türkiye'yi gururlandıran Ay Yıldızlılar, heyecan dolu maçlar ve Mert Günok'un son dakika kurtarışı gibi anlarla turnuvaya damga vurdu. İşte Türkiye'nin EURO 2024 serüveni...

Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası - 1

Milli Takım'ın Euro 2024 serüveni, Türk futbol tarihine geçti.

Turnuvaya katılan en genç ikinci takım olan Ay Yıldızlılar, Türkiye'ye 16 yıl sonra çeyrek final heyecanı yaşattı.

Kötü sonuçların ardından elemelerin son 3 maçında göreve başlayan Vinçenzo Montella, Euro 2024 vizesini liderlikle alarak ilki başardı.

Hazırlık maçlarındaki tablo ise umut vermedi. Macaristan ve Polonya'ya yenilen Milliler, Avusturya'ya 6-1 yenildi.

Turnuva öncesinde Montella'nın sisteminde yer alan Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın sakatlıkları da planları bozdu.

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Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası - 2

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Kara bulutlar esas sahnede dağıldı. Almanya'da on binlerce Türk taraftarla buluşan Milliler, Euro 2024'e fırtına gibi başladı.

F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 yenen Türkiye, şampiyonada ilk kez açılışı 3 puanla yaptı. Portekiz maçı ise moralleri bozdu. 3-0'lık mağlubiyetin ardından, Montella ve Arda Güler arasındaki "yelek diyaloğu" gündemdeydi.

Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası - 3

ÇEKYA GALİBİYETİ SON 16'YI GETİRDİ

Grubun kapanışında Cenk Tosun'un son dakika golüyle Çekya karşısında 2-1 galip gelen Türkiye, tur biletini grup ikinciliğiyle alarak son 16'ya yükseldi.

Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası - 4

ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ KAPTIK

Son 16 turundaki rakip turnuvanın flaş takımı Avusturya'ydı. Grubunda Fransa ve Hollanda'yı geride bırakan Ralf Rangnick'in takımı, Ay Yıldızlılar karşısında sistemden çıktı.

Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazanan Milli Takım, hazırlık maçındaki 6-1'lik mağlubiyetin rövanşını çeyrek final biletiyle aldı.

Mert Günok'un son dakikada yaptığı kurtarışı, tüm dünya konuştu.

Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası - 5

MERİH'E "BOZKURT" CEZASI

16 yıl sonra gelen çeyrek finalin sevinci, UEFA'nın kararıyla yarıda kaldı. Merih Demiral, bozkurt selamıyla yaptığı kutlama nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası - 6

Sıradaki rakip ise Hollanda'ydı. Yarı final için Portakallar'ın karşısında çıkan Milliler, ilk yarıyı Samet'in golüyle önde kapattı.

Milli Takım Euro 2024'e damga vurdu: Yeni hedef 2026 Dünya Kupası - 7

HEDEF 2026 DÜNYA KUPASI

Son 20 dakikada attığı gollerle tur vizesini alan Hollanda, Ay Yıldızlıların macerasını noktaladı.

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç yıldızlar, ilk büyük turnuva deneyimlerinde çeyrek finali yaşayarak tecrübe kazandı.

Gelecek vadeden kadrosuyla tarihinde üçüncü kez çeyrek final oynayan Milli Takım'ın yeni hedefi, 2026 Dünya Kupası'na katılarak 24 yıllık hasrete son vermek.

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