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Milli takım fikstürü: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu. İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?

Milli takım fikstürü: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman? - 1

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu. Milli takım ilk maçını Gürcistan ile yapacak. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçın takvimine odaklandı. İşte, Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi...

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Milli takım fikstürü: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman? - 2

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

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