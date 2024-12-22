Milli takım fikstürü: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu. Milli takım ilk maçını Gürcistan ile yapacak. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçın takvimine odaklandı. İşte, Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi...