Milli takım hazırlık maçı ne zaman? ABD - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçı kapsamında ABD ile karşılaşıyor. Ev sahibi ABD ile gerçekleşecek özel maç 7 Haziran Cumartesi günü düzenleniyor. Türkiye, ardından Meksika ile hazırlık mücadelesine çıkıyor. Millilerin maç takvimi ve canlı yayın bilgisi spor severler tarafından araştırılıyor. İşte, ABD - Türkiye maçı detayları...
Türkiye, ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. East Hartford kentindeki maçın akabinde Meksika müsabakası 11 Haziran'da gerçekleşecek. Milli takım, 4 Eylül'de ilk Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına çıkacak. Peki, ABD - Türkiye maçı hangi kanalda, şifreli mi?