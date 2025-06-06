Milli takım hazırlık maçı ne zaman? ABD - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Dünya Kupası hazırlık maçına ilk olarak ABD ile 7 Haziran günü saat 22:30'da çıkıyor. Karşılaşma Pratt & Whitney Stadyumu'nda olacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.