Milli takım hocasından Osimhen itirafı, "Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu var"

09.02.2026 22:47

NTV - Haber Merkezi

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'den Osimhen itirafı geldi. Chelle, Osimhen'in sakat olarak oynadığını ifade etti.

Milli takım hocasından Osimhen itirafı, "Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu var"
Reuters

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Chelle, milli takıma sakat katıldığını dile getirdi.

Milli takım hocasından Osimhen itirafı, "Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu var" 1
AFP

Chelle, "Osimhen, Afrika Kupası'na sakat geldi. Tüm turnuvayı hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadı. Victor, çelik gibi bir iradeye sahip. Sağlığını riske atsa bile ülkesine yardım etmek istedi. Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu vardır." dedi.

Milli takım hocasından Osimhen itirafı, "Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu var" 2
Anadolu Ajansı

Chelle sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Osimhen tam bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor."

YARI FİNALDE ELENMİŞLERDİ 3
Reuters

YARI FİNALDE ELENMİŞLERDİ

Fas'In başkenti Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya gelmişti.

 

Milli takım hocasından Osimhen itirafı, "Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu var" 4
NTV

Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçın uzatmasının 118. dakikasında Galatasaraylı Victor Osimhen oyundan alınmıştı. Maç 2 dakika sonra penaltılara gitmiş ve Nijerya'yı penaltılarla 4-2 mağlup eden Fas finale yükselen taraf olmuştu.