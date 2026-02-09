Milli takım hocasından Osimhen itirafı, "Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu var"
09.02.2026 22:47
NTV - Haber Merkezi
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'den Osimhen itirafı geldi. Chelle, Osimhen'in sakat olarak oynadığını ifade etti.
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu. Chelle, milli takıma sakat katıldığını dile getirdi.
Chelle, "Osimhen, Afrika Kupası'na sakat geldi. Tüm turnuvayı hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadı. Victor, çelik gibi bir iradeye sahip. Sağlığını riske atsa bile ülkesine yardım etmek istedi. Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu vardır." dedi.
Chelle sözlerini şöyle sürdürdü:
"Osimhen tam bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor."
YARI FİNALDE ELENMİŞLERDİ
Fas'In başkenti Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya gelmişti.
Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçın uzatmasının 118. dakikasında Galatasaraylı Victor Osimhen oyundan alınmıştı. Maç 2 dakika sonra penaltılara gitmiş ve Nijerya'yı penaltılarla 4-2 mağlup eden Fas finale yükselen taraf olmuştu.