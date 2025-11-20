Milli takım play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası play-off turu
20.11.2025 14:55
2026 Dünya Kupası’na giden yolda kritik virajlardan biri olan play-off turu için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı kura çekiminde, kuraya katılım sağlayacak ülkelerin torbaları belli oldu. Milli takım 1. torbadan kuraya dahil olacak. Peki, Milli takım play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası'nda heyecan play-off kura çekimiyle devam ediyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazanan milli takımın rakibi, bugün gerçekleşecek kura çekimi sonrasında belli olacak. Milli takımın play-off turundaki muhtemel rakipleri ise belli oldu.
MİLLİ TAKIM PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, saat 15.00'te düzenlenecek törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.
Kura çekimi EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.
DÜNYA KUPASINA DİREKT KATILAN ÜLKELER BELLİ OLDU
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.
Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.
PLAY-OFF MÜCADELESİ VERECEK TAKIMLAR
Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.
TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ
Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.
Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.