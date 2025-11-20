Milli takım play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası play-off turu

2026 Dünya Kupası’na giden yolda kritik virajlardan biri olan play-off turu için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı kura çekiminde, kuraya katılım sağlayacak ülkelerin torbaları belli oldu. Milli takım 1. torbadan kuraya dahil olacak. Peki, Milli takım play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?