Milli takım play-off kura çekimi tarihi: 2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
19.11.2025 09:22
AA
2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi için tüm futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna 1. torbadan katılma şansı elde etti. Milli takımın play-off turunda karşılaşacağı ilk maç öncesinde muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yer alacağı 2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı. Milli takımın 1. torbada yer alacağı kura çekimi sonucunda play-off turunun ilk ayağında 1. torbadaki ekipler, 4. torbadan gelen takımla sahasında karşılaşacak. Heyecan dolu play-off kura çekimi öncesinde kura tarihi ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası play-off turu kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.
Saat 15.00'da başlayacak olan play-off kura çekiminin EXXEN'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
MİLLİ TAKIM GRUBU 2. SIRADA TAMAMLADI
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grubu ikinci sırada tamamladı. Milli takım, Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.
La Cartuja Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada milli takımın gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan attı.
Bu sonuçla Türkiye, grubu 13 puanla 2. sırada bitirdi. Grupta ilk puan kaybını yaşayan ve 16 puan toplayan İspanya ise grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
PLAY-OFF TURUNDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edeceği play-off turunda maçlar, Mart 2026'da oynanacak.
Son 4 bilet için eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.
Milli takımın 1. torbada yer alacağı kura çekimi sonucunda play-off turunun ilk ayağında 1. torbadaki ekipler, 4. torbadan gelen takımla sahasında karşılaşacak. Bu turu geçen takım, bir sonraki turda 2. ve 3. torbadaki ekiplerin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek.
MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ
Milli takımın play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday da belli oldu.
Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.