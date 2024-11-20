Milli Takım play-off tarihi: Uluslar A Ligi play-off maçları ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek için play-off maçları oynayacak. Karadağ'a 3-1 yenilerek gruptan lider çıkmayı kıl payı kaçıran Milli Takım, Uluslar A Ligi'ne yükselmek için A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlardan biriyle play-off mücadelesi verecek. Peki, Uluslar A Ligi play-off maçları ne zaman?
Uluslar A Ligi play-off maçı tarihi tüm futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a kaybederek, Galler'in gerisinde kaldı ve grubunu 2. sırada tamamladı. Peki, Milli Takım Uluslar A Ligi play-off maçları ne zaman?