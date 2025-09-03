Milli takım voleybol maçı tarihi: Türkiye-ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NTV.COM.TR

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın son 16 turunda Slovenya karşısında 3 seti de kazanan Filenin Sultanları çeyrek finale yükselme başarısını göstermişti. Milliler şimdi ABD karşısında kazanmak ve yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile Tayland'da nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Parkede ABD'yi yenerek adını yarı finale yazdırmak isteyen Filenin Sultanları mutlak galibiyet için karşılaşmaya çıkacak. Peki, Türkiye-ABD voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde 4 Eylül Perşembe günü ABD ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ YARI FİNALE ÇIKACAK

Organizasyonun son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenmeyi başaran milli takım, çeyrek finalde şampiyonanın güçlü ekiplerinden ABD ile eşleşti.

Ay-yıldızlı takım, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

YARI FİNALDE RAKİP YA HOLLANDA YA JAPONYA OLACAK

Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maç ile son 16 turundaki Slovenya'yı müsabakasını set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, ABD'yi geçmesi halinde ise Hollanda-Japonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

EN İYİ DERECE 6.LIK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

