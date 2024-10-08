NTV.COM.TR

Milli Takım'da Atakan Karazor tartışması: Tecavüz davası devam eden futbolcu kadroya çağrıldı

A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Atakan Karazor, devam eden cinsel saldırı davası nedeniyle tartışmaların odağında. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, "Masum olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Milli Takım'da Atakan Karazor tartışması: Tecavüz davası devam eden futbolcu kadroya çağrıldı - 1

Cinsel saldırı davası devam eden Atakan Karazor'un A Milli Takım'a çağrılması tartışma yarattı.

Türkiye Futbol Federasyon'u Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 27 yaşındaki orta sahanın yaşadığı süreci anlattı.

Kariyerini Almanya'da sürdüren futbolcunun davasını takip ettiklerini belirten Kazancı, Atakan Karazor'un masum olduğuna ikna olduklarını söyledi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Milli Takım'da Atakan Karazor tartışması: Tecavüz davası devam eden futbolcu kadroya çağrıldı - 2

"MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Ceyhun Kazancı konuyla ilgili, "Hukukta tabi masumiyet karinesi diye bir şey var. Suçu kanıtlanana kadar tabii ki masum zaten Almanya'da şu anda Stuttgart'ta. Onu da söylemem lazım. Tabii daha fazla bilgi veremiyoruz dava devam ettiği için. Psikolojik şiddete de karşıyız. Yarın öbür gün allah korusun.. Masum olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Milli Takım'da Atakan Karazor tartışması: Tecavüz davası devam eden futbolcu kadroya çağrıldı - 3

NE OLMUŞTU?

Dava, 2022 yazında İspanya'daki İbiza Adası'nda yaşanan bir olayla başlamıştı.

Atakan Karazor, arkadaşıyla beraber 18 yaşında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

6 hafta gözaltında kaldıktan sonra 50 bin euro kefaletle serbest kalan 27 yaşındaki futbolcunun davası İspanya'da devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER