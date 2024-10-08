Milli Takım'da Atakan Karazor tartışması: Tecavüz davası devam eden futbolcu kadroya çağrıldı
A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Atakan Karazor, devam eden cinsel saldırı davası nedeniyle tartışmaların odağında. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, "Masum olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.
Cinsel saldırı davası devam eden Atakan Karazor'un A Milli Takım'a çağrılması tartışma yarattı.
Türkiye Futbol Federasyon'u Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 27 yaşındaki orta sahanın yaşadığı süreci anlattı.
Kariyerini Almanya'da sürdüren futbolcunun davasını takip ettiklerini belirten Kazancı, Atakan Karazor'un masum olduğuna ikna olduklarını söyledi.