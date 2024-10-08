Milli Takım'da Atakan Karazor tartışması: Tecavüz davası devam eden futbolcu kadroya çağrıldı

"MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Ceyhun Kazancı konuyla ilgili, "Hukukta tabi masumiyet karinesi diye bir şey var. Suçu kanıtlanana kadar tabii ki masum zaten Almanya'da şu anda Stuttgart'ta. Onu da söylemem lazım. Tabii daha fazla bilgi veremiyoruz dava devam ettiği için. Psikolojik şiddete de karşıyız. Yarın öbür gün allah korusun.. Masum olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.