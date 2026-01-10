Milli takımda Osimhen'le tartışmıştı, Lookman adım adım Fenerbahçe'ye
10.01.2026 10:22
NTV - Haber Merkezi
Milli takımda Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman için Fenerbahçe transfer görüşmelerinde mesafe aldı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde sona geldi. Taraflar, 9 milyon euro maaş karşılığında 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Atalanta ile yaptığı pazarlıklara devam ediyor. (Sport Mediaset)
Galatasaray, menajeriyle temasa geçtiği Fabian Ruiz’in transferi için maliyet araştırmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için çeşitli bonus ve formüllerle birlikte 30 milyon Euro seviyesine kadar çıkmaya hazır. (Fanatik)
Benfica, daha önce Beşiktaş'a Rafa Silva için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi yükseltti ve 5 milyon euro seviyesine çekti. (Fanatik)
Trabzonspor, MLS takımı Columbus Crew'in santrforu Wessam Abou Ali'yi kiralamak istiyor. (Daily Record Sport)
Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a 5 milyon euroluk teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler başladı. (TRT Spor)