Milli takımda Osimhen'le tartışmıştı, Lookman adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde sona geldi. Taraflar, 9 milyon euro maaş karşılığında 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Atalanta ile yaptığı pazarlıklara devam ediyor. (Sport Mediaset)