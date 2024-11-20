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Milli takımın muhtemel rakipleri: Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu 2'nci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Bu gelişmenin ardından futbolseverler şimdi Uluslar Ligi play-off maçının tarihini ve muhtemel rakipleri merak ediyor. Peki, Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman?

Milli takımın muhtemel rakipleri: Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman? - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında mağlup olan A Milli Takım, Galler'in İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından grubu lider bitirme şansını kaçırdı. 11 puanda kalan Türkiye, A Ligi'ni 3. bitiren takımlardan birisiyle A Ligi'ne yükselme maçı oynayacak. İşte, milli takımın muhtemel rakipleri...

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Milli takımın muhtemel rakipleri: Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman? - 2

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Eleme turu play-off kurası çekimi, 22 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek.

Milli takımın muhtemel rakipleri: Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman? - 3

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları 2025 yılının mart ayında oynanacak.

Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

Milli takımın muhtemel rakipleri: Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman? - 4

MİLLİ TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?


Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek.

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