Milli takımın muhtemel rakipleri: Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman?
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu 2'nci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Bu gelişmenin ardından futbolseverler şimdi Uluslar Ligi play-off maçının tarihini ve muhtemel rakipleri merak ediyor. Peki, Uluslar Ligi play-off maçları ne zaman?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında mağlup olan A Milli Takım, Galler'in İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından grubu lider bitirme şansını kaçırdı. 11 puanda kalan Türkiye, A Ligi'ni 3. bitiren takımlardan birisiyle A Ligi'ne yükselme maçı oynayacak. İşte, milli takımın muhtemel rakipleri...