Milli takımın play-off kura heyecanı: Türkiye'nin Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, Mart 2025'te oynanacak play-off maçlarında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Türkiye; İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'a rakip olacak. Peki Türkiye'nin Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın (22 Kasım) gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.
Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.