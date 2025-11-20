Milli takımın play-off turu rakipleri belli oldu: 2026 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?
20.11.2025 15:42
Son Güncelleme: 20.11.2025 15:47
Birkan Erol
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakipleri belli oldu. Dünya Kupası'na play-off turundan katılabilmek için mücadele verecek olan A Milli Takım, play-off'larda mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, A Milli Takım'ın rakibi kim oldu? 2026 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?
2026 Dünya Kupası yolculuğu için play-off turunda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri kura çekimi sonrasında belli oldu. Milli takım play-off'larda rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması durumunda bir sonraki turda 2. ve 3. torba eşleşmelerinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?
MİLLİ TAKIMIN RAKİBİ KİM OLDU?
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası play-off turunda karşılaşacağı ilk rakibi belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşti.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edeceği play-off turunda maçlar, Mart 2026'da oynanacak.
Son 4 bilet için eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.
MAÇ SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Milli takımın 1. torbada yer aldığu kura çekimi sonucunda play-off turunun ilk ayağında 1. torbadaki ekipler, 4. torbadan gelen takımla sahasında karşılaşacak. Bu turu geçen takım, bir sonraki turda 2. ve 3. torbadaki ekiplerin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek.