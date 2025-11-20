Milli takımın play-off turu rakipleri belli oldu: 2026 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakipleri belli oldu. Dünya Kupası'na play-off turundan katılabilmek için mücadele verecek olan A Milli Takım, play-off'larda mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, A Milli Takım'ın rakibi kim oldu? 2026 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?