Milli takımın rakipleri belli oldu: 2026 Dünya Kupası eleme grubu maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası eleme grubundaki rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, 4 takımdan oluşan E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile yer aldı. Peki, 2026 Dünya Kupası eleme grubu maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. İşte, 2026 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına dair bilgiler...