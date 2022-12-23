Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın hedefi 5. Avrupa şampiyonluğu

Tüm sporcuların hedeflerinin peşinden gitmesini isteyen milli sporcu, "Bir şeyi çok istiyorlarsa, onun peşinden mutlaka gitmeliler. Bazen çocuklar yapamadığını düşünüp, pes edebiliyor. Bunun ne zaman olacağı belli değil. Bu bir hedef. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmaları gerekiyor. Ben spora dünya şampiyonu olma hedefiyle 12 yaşında başladım. Onun ne zaman olacağını bilemezsiniz. O dünya şampiyonluğuna ilk 20 yaşında ulaştım. Belki hala ulaşamayabilirdim. Onun hayaliyle çalışıp, o hedefe ulaşmak çok önemli. Allah nasip ederse, herkes bırakmadığı, verimli çalıştığı sürece istediği bütün hedeflere ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.