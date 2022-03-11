Milli tekvandocunun hayatı müsabaka öncesi tanınan "son şans" ile değişti

Antrenör Nafiz Çakır ise Fatma Keleş'in herkesin gururu olduğunu bildirdi.

Genç sporcunun herkese örnek olduğunu vurgulayan Çakır, "Fatma gerçekten çok disiplinli ve çok çalışkan bir sporcumuz. Hiçbir zaman antrenmanları aksatmayan, verilen görevi devamlı yerinde uygulayan bir sporcu" diye konuştu.