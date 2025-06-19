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Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü

Kulüpler Dünya Kupası'nda milli yıldızlar geceye damga vurdu. Arda Güler talihsiz an yaşarken, Kenan Yıldız muhteşem golüyle tribünleri ayağa kaldırdı.

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal’in karşı karşıya geldiği maç 1-1 berabere tamamlandı.

Miami Gardens’taki Hard Rock Stadium’da oynanan maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetirken, yardımcılıklarını vatandaşları Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade yaptı.

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Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 2

İkinci yarının başında İspanyol ekibinin Türk yıldızı Arda Güler, Asencio’nun yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu maça girer girmez 46’ncı dakikada sol kanattan gelen topa ceza sahası içinde sert vurdu, top üst direkten döndü.

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 3

Arda’nın, 67’nci dakikada rakip ceza sahası sağ ön çizgisine yakın noktadan yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı çıktı.

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 4

90+2'DE PENALTI KAÇTI

Maçın 90’ıncı dakikasında Real Madrid atağında sağ kanattan gelen orta sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

Valverde’nin 90+2'deki penaltı atışında kaleci Bono gole izin vermedi.

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 5

Real Madrid'de yeni transferler teknik direktör Xabi Alonso, sağ bek Trent Alexander-Arnold ve stoper Dean Huijsen ilk resmi maçlarına çıktı.

Trent, 65. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Real Madrid'in yanı sıra Al Hilal'de teknik direktör Simone Inzaghi de ilk resmi maçına çıktı.

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 6

62 BİN 415 SEYİRCİ

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçta 62 bin 415 taraftar tribünde yer aldı.

Kulüpler Dünya Kupası'nda tribünün en dolu olduğu maç oynandı.

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 7

KENAN TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda diğer maç ise G Grubu'nda oynandı. 

Al Ain ile Juventus karşı karşıya gelirken milli futbolcu Kenan Yıldız muhteşem bir gole imza attı. 

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 8

Yıldız mücadelede yaklaşık 25 metre uzaklıktan harika bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.

Juventus'un 5-0 kazandığı mücadelede diğer golleri 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francesco Conceiçao kaydetti.

Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü - 9
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