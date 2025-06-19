Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü
Kulüpler Dünya Kupası'nda milli yıldızlar geceye damga vurdu. Arda Güler talihsiz an yaşarken, Kenan Yıldız muhteşem golüyle tribünleri ayağa kaldırdı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal’in karşı karşıya geldiği maç 1-1 berabere tamamlandı.
Miami Gardens’taki Hard Rock Stadium’da oynanan maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetirken, yardımcılıklarını vatandaşları Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade yaptı.