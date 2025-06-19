Milli yıldızlar geceye damga vurdu: Arda'nın talihsiz anı, Kenan'ın muhteşem golü

Yıldız mücadelede yaklaşık 25 metre uzaklıktan harika bir gol atarak takımını 3-0 öne geçirdi.



Juventus'un 5-0 kazandığı mücadelede diğer golleri 11 ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21 ve 58. dakikalarda Francesco Conceiçao kaydetti.