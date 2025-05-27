Milli yıldızların Avrupa karnesi: Kimi parladı, kimi sakatlandı

Geçen yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarını koruyamadı.

Kasım ayında yaşadığı sol ayak baş parmağı sakatlığından dolayı takımının kadrosuna giremeyen 25 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibinde 8 maçta 2 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca 10'dan fazla sakatlık yaşayan Enes Ünal'ın Bournemouth macerası da farklı başlamadı. Geçen yıl temmuz ayında Getafe'den Bournemouth'a 16,5 milyon avro bedelle transfer olan forvet, ocak ayında geçirdiği ön çapraz bağ ameliyatının ardından sahalara dönemedi.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon İngiltere Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Geçen yılın ekim ayında Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmesi sonucu sezonu kapattı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Olympiakos formasıyla sadece 1 maçta 20 dakika süre aldı.

Henüz 19 yaşındayken Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim'da forma şansı bulamadı. Çapraz bağ yırtığı yaşayan 25 yaşındaki stoperin tedavisi devam ediyor.