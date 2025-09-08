Millilerde hedef yarı final: Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroBasket 2025’te final hedefiyle yola çıkan “12 Dev Adam” çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan galibiyetiyle birlikte Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın en çok konuşulan takımlarından birisi olan A Milli Basketbol Takımı’nda gözler Alperen Şengün, Cedi Osman, Larkin, Furkan Korkmaz, Şehmus Hazer gibi yıldızlarda olacak. Ay-yıldızlı temsilcimiz tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Milliler, geride kalan maçlarda rakibine karşı çıktığı 2 karşılaşmadan zaferle ayrıldı. Peki Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
Türkiye - Polonya mücadelesine Aren Riga ev sahipliği yapacak. Ergin Ataman yönetiminde gösterdiği başarılı performansla dikkat çken ay-yıldızlılar, A Grubu’nda Sırbistan, Portekiz, Estonya, Çekya gibi rakiplerini devirmeyi başarmıştı. Ulaşılması zor bir istatistiğe imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı, şampiyonada 6’da 6 yapan iki takımdan birisi olarak dikkat çekiyor. Milliler, Polonya karşısında kazanması durumunda 24 yıl sonra yarı final oynamaya hak kazanacak. “12 Dev Adam” son 16 turunda İsveç’i mağlup ederken Polonya ise Bosna Hersek karşısında parkeden 80-72 galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Peki Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…