Millilerde hedef yarı final: Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025’te final hedefiyle yola çıkan “12 Dev Adam” çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Sırbistan galibiyetiyle birlikte Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın en çok konuşulan takımlarından birisi olan A Milli Basketbol Takımı’nda gözler Alperen Şengün, Cedi Osman, Larkin, Furkan Korkmaz, Şehmus Hazer gibi yıldızlarda olacak. Ay-yıldızlı temsilcimiz tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Milliler, geride kalan maçlarda rakibine karşı çıktığı 2 karşılaşmadan zaferle ayrıldı. Peki Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

Türkiye - Polonya mücadelesine Aren Riga ev sahipliği yapacak. Ergin Ataman yönetiminde gösterdiği başarılı performansla dikkat çken ay-yıldızlılar, A Grubu’nda Sırbistan, Portekiz, Estonya, Çekya gibi rakiplerini devirmeyi başarmıştı. Ulaşılması zor bir istatistiğe imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı, şampiyonada 6’da 6 yapan iki takımdan birisi olarak dikkat çekiyor. Milliler, Polonya karşısında kazanması durumunda 24 yıl sonra yarı final oynamaya hak kazanacak. “12 Dev Adam” son 16 turunda İsveç’i mağlup ederken Polonya ise Bosna Hersek karşısında parkeden 80-72 galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Peki Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşıyor. Mutlak galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı ekibimizin mücadelesi 9 Eylül Salı günü saat 17.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI’NA DAMGA VURDU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

6’DA 6 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.

Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapacak.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.

