Millilerde maç sonu büyük coşku. "Delice duygular yaşıyoruz"
01.04.2026 01:09
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım futbolcuları, Kosova maçının ardından açıklamalarda bulundu.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bizim Çocuklar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Millilere galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonuçla 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'ın futbolcuları Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamalar:
ÇAKIR: "ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ"
Uğurcan Çakır: Takım arkadaşlarım harikaydı. Çok şükür ki 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ülkemi temsil edecek olmak beni çok mutlu ediyor. Şartlar zordu maçta, bizim teknik oyuncularımız var ama Kosova zemini ıslatmamıştı. Allah yağmur yağdırdı. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda ülkemizi gururlandıracağız. Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyisini yapmak istiyoruz."
KÖKÇÜ: "BİZ BİR AİLEYİZ"
Orkun Kökçü: "Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Ben aslında 1 yaşındaydım 2002'de. Hep hikayeleri duyuyorduk, kayıtları izliyorduk. Takım olarak da hedefimiz, genç nesile bu duyguları yaşatmak. Herkesin ayağına sağlık. Biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor. Biz bir aileyiz, çok mutluyuz."
YILDIZ: "DELİCE KUTLAYACAĞIZ"
Kenan Yıldız: "Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu. Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum."