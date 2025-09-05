NTV.COM.TR

Millilerin Gürcistan zaferi sonrası övgü ve çarpıcı yorum: "Fotoğraftan silinse de sahadaki en iyi arkadaşı"

Spor yazarları, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.

Tiflis'te oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mert Müldür ile 41 ve 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 63. dakikada Davitashvili ile 90+8. dakikada Kvaratskhelia'dan geldi.

Millilerde Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

"Bizim Çocuklar", 7 Eylül Pazar akşamı 21.45'te İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak.

Bu skorun ardından spor yazarları, A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyetini köşelerinde mercek altına aldı.

"NE YAPACAĞIMIZ KESTİRİLEMEZ"

Gürcan Bilgiç/Sabah: "Transfer dedikodularının ve yıpranmışlığın gölgesi altında oynayanlar var. Kerem Aktürkoğlu bu fırtınanın kurbanı olmak üzereydi ki, maçı kopartan "kahraman" olarak sürdürdü dakikaları. Uğurcan'ın da görüntüsünde benzer heyecanı fark etmemek mümkün değildi. Tüm defans Uğurcan'ı korumaya aldı, yakınında kaldı, ellerinden gelen yardımı yaptı. Montella'nın "aile olmak" üzerine söylediklerinin haklılığını da gördük bu yapıda. Kerem'in golü sonrasında, ona ilk sarılanlar arasında Yunus'un olmasının da altını çizelim. Fotoğraflardan silinse de, sahada en iyi arkadaşı. İnce bir ofsayt çizgisine takılan Gürcistan golünün arkasında Barış Alper'in kırmızısı gelince, başta söylediğimiz oyun yönetimi, mücadele formatına evrilmek zorunda kaldı. Değişiklikler bu yönde yapıldı. Rakibin kontrollü şekilde oyun kurmasına izin vermemek için, baskı da sürdürüldü. Vazgeçmeyen, birbirinin arkasında duran "karakterli" oyunculara sahibiz. Elbette hatalar yapıyorlar, yanlış tercihleri de oluyor. Fakat hemen yarayı sarıyorlar. İspanya maçı öncesinde bu galibiyetin getireceği güvene sahip olmaları lazımdı. Dünyadaki her takımı tehdit edecek kalitemiz var. Ne yapacağımız kestirilemez."

"DOĞRU İSİM MONTELLA"

Uğur Meleke/Hürriyet: "Dün Tiflis’teki müsabakaya hücum presle başladık ki son derece mantıklı bir stratejiydi bu. Çünkü dünkü maç, grup ikinciliğini ve play-off oynamayı hedefleyen Gürcistan için elemelerin en önemli müsabakasıydı. İspanya’yı haliyle kendilerine rakip olarak görmüyorlar, Tiflis’te Türkiye’yi yenerlerse grup ikinciliği için avantaj yakalayacaklarını konuştular hafta boyunca. Maça bu gerilimle çıktılar. Ve önde baskımıza karşı hemen hatalar yapıp, üçüncü dakikada golü yediler. 1990’larda aşırı motivasyon kaynaklı hataları bizim milli takımımız yapardı. Şimdi rakiplerin yapması hem mental gelişimimizin, hem Montella’nın ne kadar doğru bir teknik adam olduğunun kanıtı. Vincenzo Montella adeta ay yıldızlı formalı bir kulüp takımı yarattı ve “FC Milli Takım” uyumuyla çıktık dün Tiflis’ten başarıyla. Golleriyle yıldızlaşan Kerem, ona şahane bir asist yapan Yunus, ilk iki sayımızda direkt katkıları olan Arda ve Mert, kritik defansif hamleleriyle Eren, uzun rakibe karşı havada geçit vermeyen Abdülkerim-Merih, orta sahada her sahipsiz topu ısıran İsmail-Hakan... Tebrikler Montella. Tebrikler FC Milli Takım."

"İDDİALARIN NE KADAR GEREKSİZ OLDUĞUNU GÖSTERDİLER"

İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Bu maçta bütün oyuncularımız A Milli Takım formasının hakkını sonuna kadar verdi. Medyada yaratılmaya çalışılan 'Oyuncular arasında sıkıntı var, milli takım karıştı' gibi iddiaların ne kadar boş, ne kadar anlamsız ve ne kadar gereksiz olduğunu herkese gösterdiler. Mücadeleleri kadar gol sonrası sevinçleri de görülmeye değerdi... Gruptaki rakibimiz en azından ikincilik için Gürcistan olarak gözüküyordu. Deplasmanda rakibimizi mağlup ederek Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yaptık... Bütün oyuncularımızı ve Vincenzo Montella'yı tebrik ediyorum. Darısı İspanya maçına."

"MAHALLE BASKISI ZORBALIĞINA CEVAP"

Cem Dizdar/Fanatik: "Her maç önde baskı oyunu"na gerek yoktu. Benzeri tutarlılık ikinci devrede de sürdürülünce zaten kendi sahasında dağılmış olan Gürcistan takımı çıkışta hatalı pas yaptı ve Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu üçgeni golü attı. Bu golü daha çok rakibin yaşadığı şaşkınlık ya da durumun yarattığı acemilikle açıklamak daha doğru olur. Devamında Milli Takım skora bağlı olarak ‘’kontrol/temkin oyunu’’na evrilirken bazı arızalar vermedi değil. Üstelik maç son anda berabere bile bitebilirdi. Lakin bu durum hem İİspanya karşısında hem de bundan sonrası için önemli dersler içeriyorsa, ders iyi geçmiş sayılır. Günün oyununda düzenli oynayan her takım Gürcistan kadar pozisyon buluyor zaten. Şimdi önümüzde daha zor bir maç var ve derslerle dolu bir ‘’sorun tespit maçı’’ oldu bu... Ve son notlar… Maç önünde Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından onunla ilişki konusunda eski takım arkadaşları ‘’mahalle baskısı zorbalığı’’na uğradı sosyal medyada. Oysa sahada görüldü ki oyun, tüm sanal husumetlerin de devası oluyor.. Ve umarım Galatasaray ile sıkıntılı günler geçiren Barış Alper Yılmaz için gördüğü kırmızı kart "anlık"tır."

"ÇOK ORGANİZE BİR MİLLİ TAKIM"

Ali Gültiken/Sabah: "Genç bir kadromuz var. Yeteneklerimizin hepsi de göz kamaştırıyor. Sorumluluk alabilen, inisiyatif kullanabilen, sahada karakter koyabilen oyunculara sahibiz. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde çok organize bir Milli Takım izledik. Bu kadar güzel işin içinde Barış Alper önde başlasa belki oyunun dengesi bizim tarafımızda olabilirdi diyecektik ki gördüğü kırmızı kart ile bu cümleyi yutkunmak zorunda kaldık. Eksik kaldıktan heyecanımız arttı. Gürcistan, skoru 3-2'ye getirse de Merih'in, Abdülkerim'in, Mert'in, Eren'in, Uğurcan'ın direnci ve sağlam duruşları Milli Takım'ı istenen noktaya getirdi. Biraz heyecan her zaman iyidir, formda tutar!"

"MONTELLA ŞİKAYET ETMEDEN İŞİNİ YAPIYOR"

Serkan Akcan/Fanatik: "Maçın hemen başında Arda Güler’in korneri ve Mert Müldür’ün kafasıyla gelen gol büyük bir özgüven yüklenmemize yardımcı oldu. Gürcistan’dan daha kısa bir takım olmamıza rağmen bu korner golü Kvara ve arkadaşlarının da direncini erken kırdı. Montella iyi ki pragmatik bir teknik direktör. Ülke futbolu olarak santrfor krizi yaşadığımız bir dönemde şikayet etmeyip santrforsuz oyunla Milli Takımımız’ ayakta tutuyor. Mızmızlanmıyor, bahane üretmiyor, elindeki malzemeden en lezzetli yemeği çıkarıyor. Gürcistan’a karşı önce Kenan Yıldız’ı peşinden Kerem Aktürkoğlu’nu santrforda kullanarak büyük fark yarattı. Kerem ise attığı 2 golle gecenin kahramanıydı. Santrforsuz oyunda, sahaya enerji katsın diye alınan Barış, 4 dakika içinde kırmızıyla atılınca işler biraz karışsa da maçı kazanmamız anlamlıydı."

