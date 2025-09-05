Millilerin Gürcistan zaferi sonrası övgü ve çarpıcı yorum: "Fotoğraftan silinse de sahadaki en iyi arkadaşı"
Spor yazarları, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
Tiflis'te oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlılar'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mert Müldür ile 41 ve 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 63. dakikada Davitashvili ile 90+8. dakikada Kvaratskhelia'dan geldi.
Millilerde Barış Alper Yılmaz, 71. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
"Bizim Çocuklar", 7 Eylül Pazar akşamı 21.45'te İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak.
Bu skorun ardından spor yazarları, A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyetini köşelerinde mercek altına aldı.