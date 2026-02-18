Milyon dolarlık fotoğraf, önünü açtı servet kazandı
18.02.2026 09:51
NTV - Haber Merkezi
Olimpiyatlarda rekor kıran Jutta Leerdam, altın madalya kazandığı yarışın ardından Nike atletiyle verdiği pozdan 1 milyon dolar gelir elde etti.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam sahne almış ve buz üzerinde tarih yazmıştı.
Bitiş çizgisini 1 dakika 12 saniye 31 salisede geçen Leerdam, olimpiyat tarihine geçmişti.
Leerdam kadınlar 1000 metre yarışında beklenenin üstünde bir performans sergileyerek altın madalyayı kazanmış ve daha önce 6 kez dünya şampiyonu olmuş sporcu son yarışında da rekor kırmıştı.
Bu başarının ardından dev bir anlaşma geldi.
1 MİLYON DOLARLIK POZ
27 yaşındaki genç sporcu, olimpiyat rekoru kırarken, zafer kutlamasında verdiği pozla servet kazandı.
Yarışın sona ermesiyle birlikte formasının fermuarını açarak Nike marka atletini gösteren Hollandalı sporcunun bu görüntüsü 6 milyonun üzerinde izlendi ve ardından sponsorluk geldi. Nike, "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz." mesajını paylaştı. Hollandalı sporcunun 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti.
"BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"
Leerdam şu ifadeleri kullandı:
"Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi, inanılmaz. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Zor olacağını biliyordum çünkü Femke Kok gerçekten iyi bir derece elde etmişti."
JAKE PAUL TRİBÜNDEYDİ
Sporcuyu desteklemeye gelen bir çok hollandalı bulunuyordu. Ancak en çok dikkat çeken sporcunun nişanlısı sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul oldu.
Sevgilisini destekmeye gelen Paul, Leerdam yarışmayı bitirdiğinde gözyaşlarına boğulmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü boksör paylaşımınında nişanlısıyla gurur duyduğunu belirtmişti.