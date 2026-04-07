Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Son maçına Türkiye karşısında çıkmıştı, tarihteki üç teknik direktörden biriydi
07.04.2026 11:15
Son Güncelleme: 07.04.2026 21:14
Futbol dünyasında büyük bir iz bırakan Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Tarihte en çok kupa kazanan üçüncü teknik direktör olan Rumen çalıştırıcı, 45 yıllık kariyerinde Türk futboluna da imza attı.
Mircea Lucescu, 80 yaşında hayata veda etti.
Fatih Terim ve Şenol Güneş futbolcuyken de Romanya'yı çalıştırdı, Arda Güler ve Kenan Yıldız'lı Türkiye'ye de rakip oldu.
Futbolda "Kurt hoca" tanımının son temsilcilerinden Lucescu, uzun kariyeriyle yeşil sahalarda büyük bir miras bıraktı.
HAGİ'YE İLK KEZ FORMA VERDİ
1970 Dünya Kupası'nda Rumenlerin kaptanı olan Lucescu, henüz 34 yaşında kulübeye adım attı.
7 lig şampiyonluğu kazandığı oyunculuk yıllarının ardından 36 yaşında Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.
18 yaşındaki Gheorghe Hagi'ye ilk kez milli formayı verdi, ülkesini EURO 1984'e taşıdı.
TERİM SONRASI GALATASARAY'I ALDI
1983'teki Türkiye - Romanya maçında Fatih Terim ve Şenol Güneş'li Ay Yıldızların karşısında Ali Sami Yen'de teknik direktörlük yaparken, Türk futboluna yıllar sonra damga vuracağından kimsenin haberi yoktu.
Tam 17 yıl sonra aynı stada Galatasaray'ın teknik direktörü olarak döndü.
Pisa, Brescia, Reggiana ve Inter'deki İtalya serüvenini ardından, 2000'de UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı Fatih Terim'den devraldı. İlk maçında Real Madrid'i yenip Süper Kupa kaldırdı.
2 sezon kaldığı Galatasaray'da üçüncü yıldızı getiren lig şampiyonluğunu kazandı, sarı kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıdı.
BEŞİKTAŞ'A 100. YIL ŞAMPİYONLUĞU
Galatasaray'dan sonra İstanbul'dan ayrılmadı.
Beşiktaş'a 100. yıl şampiyonluğunu kazandıran Lucescu, siyah beyazlılara da UEFA Kupası'nda çeyrek final oynattı.
Usta taktisyenliğinin yanı sıra, saha kenarındaki akıl oyunlarıyla da hafızalara kazınan Rumen çalıştırıcı, "Köpekler istedi diye atlar ölmez." gibi sözleriyle gündem yarattı.
Türkiye kariyerinden sonra Donetsk'i çalıştıran Lucescu, Ukrayna devinde 12 yılda 8 lig şampiyonluğu kazandı.
Donetsk'e tek Avrupa zaferini de yaşatan Lucescu, 2009'da UEFA Kupası'nı Kadıköy'deki finalde kaldırdı.
A MİLLİ TAKIM'DA 17 MAÇ
Donetsk'ten sonra kısa süre Zenit'i çalıştırdı, 2017'de 13 yıllık aradan sonra Türkiye'ye döndü.
Bu kez A Milli Takım'ın başına geçen Rumen teknik direktör, Ay Yıldızlılarda 17 maç görev yaptı.
Uzun kariyerinin son perdesinde Dinamo Kiev'i de çalıştıran Lucescu, 78 yaşında yeniden Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.
ÜÇ KİŞİDEN BİRİ
Son maçına Türkiye karşısında güzel anılar bıraktığı Dolmabahçe'de çıktı.
Yarım asra yaklaşan serüvende 35 kupa kaldıran Lucescu, tarihte Alex Ferguson ve Pep Guardiola'dan sonra en çok kupa kazanan üçüncü teknik direktör oldu.