MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı. Hakemler ise yaptıkları ortak açıklamada bir araya gelerek gelecekleriyle ilgili karar vereceklerini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.