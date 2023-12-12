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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı. Hakemler ise yaptıkları ortak açıklamada bir araya gelerek gelecekleriyle ilgili karar vereceklerini duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 1

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. 

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 2

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 3

Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 4

Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 5

Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 6

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 7

MELER HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

Meler'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Röntgen ve ileri tetkikleri yapıldı. Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi, hayati tehlikesi yok. Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabaha kadar takip edeceğiz ve göndereceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" denildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 8

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek tezahüratlarında bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 9

Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 10

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı.

Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 11

LİG MAÇLARI SÜRESİZ ERTELENDİ

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

HABERE GİT

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 12

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı, daha sonra sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darbettikleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Tüm şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Olaylarda eylemleri tespit edilen K.Ç. ve Ş.Y.Ş. gözaltına alınmış, hastanede bulunan Kulüp Başkanı Faruk Koca hakkında da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Tunç, karşılaşmada yaşanan olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. 

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 13

TUTUKLAMA KARARI

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı. 

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 14

BAKAN BAK'TAN TEPKİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 15

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içinde MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından yaptığı açıklamada "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada, hakemlerin hedef gösterildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gideceğini göz ardı eden herkes bu gece olanları enine boyuna düşünsün. Hep hakemlerle ilgili konuşanlar, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemleri düşman gösterenler enine boyuna düşünsün. Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Hiç kimsenin, hiç kimseye, özellikle de bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Kimse böyle bir şey yapamaz. O yüzden burada alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Hakemlik şamar oğlanlığı değildir. Biraz sonra yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Kamuoyuna da gerekli açıklamayı yapacağız."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 16

MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN YUMRUKLU SALDIRI AÇIKLAMASI

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 17

MKE ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU: ÇOK ÜZGÜNÜM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra "Çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Maçtan sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 18

AK PARTİ, FARUK KOCA'YI İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ

Öte yandan AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı - 19

"GELECEĞİMİZLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ"

Yaşananların ardından Meler'e destek olmaya giden hakemler hastane önünde açıklamada bulundu. 

Arda Kardeşler, "Yaşananları herkes gördü. Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak ve düşünecek halimiz yok. Şu an düşünebildiğimiz tek şey, Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisi ve geleceğimizle ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı. 

Mete Kalkavan, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum, hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, iftiralardan korkmaları değil, mesleğe duydukları saygıdandır. Bugün önceliğimiz, arkadaşımızın bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır." dedi. 

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