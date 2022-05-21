MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor

Haberler - Anadolu Ajansı 21.05.2022 - 23:54 | Son Güncelleme : 22.05.2022 - 00:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında binlerce sarı-lacivertli taraftar yer aldı.
Kurulan platforma tek tek gelen futbolcular ve teknik heyet, taraftarlarla birlikte büyük bir coşku yaşadı.
Sarı-lacivertli takımın kaptanı Erdem Özgenç'e Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.
Törende taraftarlara seslenen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 19 Mayıs Stadı'nın yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.
19 Mayıs Stadı'nın arazisindeki kutlama törenine gelen binlerce taraftar, verilen konserlerle günün coşkusu yaşadı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi verdi.
Oktay, Türkiye'deki en modern ve güzel statlardan birinin Ankara'da olacağına işaret eden Oktay, bu örnek stadyumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olduğunu belirtti.