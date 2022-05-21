MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden MKE Ankaragücü takımı, 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde gerçekleşen şampiyonluk kutlaması ile kupasını aldı. Taraftarlar şampiyonluk kutlamasına yoğun ilgi gösterdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.05.2022 - 23:54 | Son Güncelleme : 22.05.2022 - 00:10

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında binlerce sarı-lacivertli taraftar yer aldı.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 2

Kurulan platforma tek tek gelen futbolcular ve teknik heyet, taraftarlarla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 3

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Erdem Özgenç'e Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 4

Törende taraftarlara seslenen MKE Kulübü Başkanı Faruk Koca, 19 Mayıs Stadı'nın yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 5

19 Mayıs Stadı'nın arazisindeki kutlama törenine gelen binlerce taraftar, verilen konserlerle günün coşkusu yaşadı.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 6

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 yıl aradan sonra tekrar Spor Toto 'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi verdi.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 7

Oktay, Türkiye'deki en modern ve güzel statlardan birinin Ankara'da olacağına işaret eden Oktay, bu örnek stadyumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi olduğunu belirtti.

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 8
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 9
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 10
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 11
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 12
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 13
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 14
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 15
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 16
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 17
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 18
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 19
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 20
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 21
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 22
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 23
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 24
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 25
MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor - 26

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