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Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid karşısında attığı golle, Steven Gerrard’ı geçerek Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları’nda en çok gol atan oyuncu oldu.

Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti - 1

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid karşısında takımının ikinci golünü atan isim oldu. 

Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti - 2

Salah, attığı bu golle kırmızılıların efsanesi Steven Gerrard'ı geçerek, 42. kez yaşadığı gol sevinciyle Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan futbolcusu oldu.

Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti - 3

Vinicius Junior, Real Madrid'in 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ilk yarıda attığı gollerle takımını soyunma odasına 2-2 beraberlikle götürdü. 

Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti - 4

Vinicius, attığı 2 golle Real Madrid formasıyla Liverpool'a toplamda 5 gol atarak en çok gol atan oyuncu oldu.

Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti - 5

Benzema ikinci yarı kaydettiği 2 golle, Vinicius'u geride bırakarak tekrardan unvanını geri aldı.

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