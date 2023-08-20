Molde-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi play off maçı için geri sayım

GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde’yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterirse kazancını minimum 25 milyon euroya yükseltecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde’yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. UEFA yönetmeliklerine göre, Şampiyonlar Ligi’nde play-off’ta elenen takımlar, teselli ödülü mahiyetinde 5’er milyon euro ile destekleniyor.



Bu sebeple sarı-kırmızılılar, üçüncü eleme turunda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyip play-off turuna yükselerek Devler Ligi’nden 5 milyon euroluk kazancı garantilemiş oldu.







Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Molde’ye elenirse Avrupa macerasını iki numaralı ligde sürdürecek ve burada göstereceği performanstan bağımsız gelir hanesine toplamda 16 milyon euro yazdıracak.