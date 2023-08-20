Molde-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Şampiyonlar Ligi play off maçı için geri sayım
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti ve Play-Off turunda Molde'nin rakibi olmuştu. Faroe Adaları'ndan Kalksvik'i uzatmalarda 2-0 ile geçen Norveç temsilcisi Molde, rakibine toplamda 3-2'lik skorla üstünlük kurarak Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda rakip olacak. Peki, Molde-Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz gruplara kalmak için Norveç'in köklü ekibi Molde ile mücadele edecek. İşte, Molde-Galatasaray maçının tarihi...