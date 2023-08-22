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Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Molde karşılaşması için nefesler tutuldu. Turu geçen ekibin gruplara kalacağı eşleşmenin ilk maçında, her iki takım da sahadan avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Tüm gözler şimdi temsilcimiz Galatasaray'ın Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçta. Peki, Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris’i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek bu tura çıkmıştı. Futbolseverler de şimdi bu heyecan dolu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalını öğrenmek istiyor. İşte, GS'nin Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile yapacağı maçın ayrıntıları...

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Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım - 2

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Molde ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım - 3

MOLDE İLE İLK MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek.

Molde ise daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor ile karşılaştı.

Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

Molde’de, Galatasaray’da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı.

Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım - 4

AVRUPA'DA 307'NCİ MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Süper Lig’de 2 olmak üzere 6 resmi maç oynadı.

Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 berberlik aldı.

Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım - 5

NORVEÇ EKİBİNİN ÜLKESİNDEKİ SON DURUMU

Molde, Norveç Ligi’nde geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 4. sırada bulunuyor.

Molde, son olarak evinde Valerenga ile golsüz berabere kaldı.

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