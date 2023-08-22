Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS'nin Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Molde karşılaşması için nefesler tutuldu. Turu geçen ekibin gruplara kalacağı eşleşmenin ilk maçında, her iki takım da sahadan avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Tüm gözler şimdi temsilcimiz Galatasaray'ın Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçta. Peki, Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris’i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek bu tura çıkmıştı. Futbolseverler de şimdi bu heyecan dolu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalını öğrenmek istiyor. İşte, GS'nin Şampiyonlar Ligi'nde Molde ile yapacağı maçın ayrıntıları...