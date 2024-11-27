Monaco-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi açıldı. Haftanın önemli maçlarından biri ise Monaco ile Benfica arasında oynanacak. Fransız ekibi Monaco'nun Portekiz'in köklü takımı Benfica'yı sahasında konuk edeceği maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica, ülkesine 3 puanla dönmek için sahada olacak. Peki, Monaco-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde haftanın önemli maçında Monaco ve Benfica kozlarını paylaşacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvada, her iki takım da ilk 8'e girmek için mücadele ediyor. Puan tablosunda 3. basamakta bulunan Monaco, sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün Monaco maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor. İşte, Monaco-Benfica maçı hakkında bilgiler...