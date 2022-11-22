Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile parkede kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bu akşam Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.