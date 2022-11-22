Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile parkede kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?