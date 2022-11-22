 Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bu akşam Monaco ile karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde geçen 8 haftada sadece 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe gruplarda lider durumda yer alıyor. Fenerbahçe bu akşam Monaco karşısında da galibiyet alıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco ile parkede kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

MONACO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bu akşam Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Sezona Avrupa'da etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 8 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 7 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Monaco-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

Monaco ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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