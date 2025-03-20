Monaco - Fenerbahçe THY EuroLeague maçı canlı yayın bilgisi: AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda top süreyecek. 4. sırada yer alan rakip Monaco ise EuroLeague'de 29 maça çıktı ve 17 galibiyet elde etti. Galibiyet hedefi ile sahada yerini alacak olan Fenerbahçe Beko'nun Monaco maçı canlı yayın bilgisi...