Monaco - Fenerbahçe THY EuroLeague maçı canlı yayın bilgisi: AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı lacivertli ekip, THY EuroLeague'in 30. haftasında Monaco'ya konuk oluyor. Bugüne kadar Monaco ile karşılaştığı 12 maçın 7'sini galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko, puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Baskotbol severler ise ''Monaco - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta?
THY EuroLeague 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda top süreyecek. 4. sırada yer alan rakip Monaco ise EuroLeague'de 29 maça çıktı ve 17 galibiyet elde etti. Galibiyet hedefi ile sahada yerini alacak olan Fenerbahçe Beko'nun Monaco maçı canlı yayın bilgisi...