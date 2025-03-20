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Monaco - Fenerbahçe THY EuroLeague maçı canlı yayın bilgisi: AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı lacivertli ekip, THY EuroLeague'in 30. haftasında Monaco'ya konuk oluyor. Bugüne kadar Monaco ile karşılaştığı 12 maçın 7'sini galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko, puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Baskotbol severler ise ''Monaco - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta?

Monaco - Fenerbahçe THY EuroLeague maçı canlı yayın bilgisi: AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

THY EuroLeague 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda top süreyecek. 4. sırada yer alan rakip Monaco ise EuroLeague'de 29 maça çıktı ve 17 galibiyet elde etti. Galibiyet hedefi ile sahada yerini alacak olan Fenerbahçe Beko'nun Monaco maçı canlı yayın bilgisi...

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Monaco - Fenerbahçe THY EuroLeague maçı canlı yayın bilgisi: AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, Monaco mücadelesi 20 Mart Perşembe akşamı saat 21:00'da Salle Gaston Medecin’de oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçı Carlos Peruga, Piotr Pastusiak, Milos Koljensic hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmada Fenerbahçe Beko'lu Scottie Wilbekin forma giyemeyecek.

Monaco - Fenerbahçe THY EuroLeague maçı canlı yayın bilgisi: AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Puan durumu tablosunda 2. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe Beko, 29. haftada Lyon-Villeurbanne ile karşılaşmıştı. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip 92-82 skorla kazanmıştı. Böylece Fenerbahçe, THY EuroLeague'de çıktığı 29 maçın 20'sinden galip ayrılmış oldu.

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