Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 için galibiyet peşinde

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.