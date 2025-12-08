Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 için galibiyet peşinde
08.12.2025 10:35
Son Güncelleme: 09.12.2025 12:41
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın zorlu ekibi Monaco ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 5 haftada 9 puan toplayan Galatasaray 14. sırada yer alırken, Monaco ise 6 puanla 23. sırada yer alıyor. Cimbom, rakibini deplasmanda yenmek ve ilk 8 avantajını sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Monaco ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 kalmak için şansını sürdürmek isteyen Galatasaray, Monaco karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında 9 Aralık Salı günü deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak.
Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
FRANSIZ TAKIMLARIYLA 22. KARŞILAŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında bu akşam Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. randevusuna çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.
"Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.
GALATASARAY HAFTAYA 9 PUANLA GİRDİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.
Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.
GALATASARAY'DA 6 İSİM EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Lemina ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.
MONACO'DA KRİTİK EKSİKLER
Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.