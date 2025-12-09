Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom galibiyet için sahada
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fransa'nın güçlü ekiplerinden Monaco ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan Galatasaray, Monaco karşısında kazanmak ve grup sıralamasında puan durumunu avantajlı bir konuma taşımak istiyor. Galatasaray'da bu akşam Wilfried Singo, Lemina, Kaan Ayhan, Eren Elmalı ve son maçta kırmızı kart gören Arda Ünyay forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransa'nın zorlu temsilcilerinden Monaco ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son maçta 1-0 kaybeden Galatasaray, Monaco'yu yenerek 3 puan almak ve ilk 8 için avantajını sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü (bu akşam) deplasmanda Fransa ekibi Monaco ile karşılaşacak.
Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 163. MAÇ
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 163. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 127 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 270 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
GALATASARAY'DA 6 İSİM MONACO MAÇINDA YOK
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Lemina ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.
FRANSA DEPLASMANI GALATASARAY'I ZORLUYOR
Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.
Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.
Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 24 yılda rakip sahada iyi bir sonuç elde edemedi.