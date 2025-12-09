Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Cimbom galibiyet için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fransa'nın güçlü ekiplerinden Monaco ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan Galatasaray, Monaco karşısında kazanmak ve grup sıralamasında puan durumunu avantajlı bir konuma taşımak istiyor. Galatasaray'da bu akşam Wilfried Singo, Lemina, Kaan Ayhan, Eren Elmalı ve son maçta kırmızı kart gören Arda Ünyay forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?