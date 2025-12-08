Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef ilk 8
08.12.2025 10:35
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın zorlu ekibi Monaco ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 5 haftada 9 puan toplayan Galatasaray 14. sırada yer alırken, Monaco ise 6 puanla 23. sırada yer alıyor. Cimbom, rakibini deplasmanda yenmek ve ilk 8 avantajını sürdürmek istiyor. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransa'nın köklü ekiplerinden Monaco ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 kalmak için şansını sürdürmek isteyen Galatasaray, Monaco karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki, Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında 9 Aralık Salı günü deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak.
Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY HAFTAYA 9 PUANLA GİRDİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.
Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.
GALATASARAY'DA 7 İSİM EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.
MONACO'DA KRİTİK EKSİKLER
Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.