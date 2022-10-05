Monaco-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Trabzonspor bu hafta Fransa ekibi Monaco ile mücadele edecek. Monaco'yu deplasmanda yenerek gruplardan çıkabilmek için avantaj sağlamak isteyen Trabzonspor, sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Monaco-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?