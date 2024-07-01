Montella, Avusturya maçı kadrosunu şekillendiriyor: Cenk Tosun, Arda ve Barış kararı
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son 16 turundaki Avusturya maçının kadrosunu şekillendiriyor. Montella, Çekya maçında sonradan girerek galibiyet golünü kaydeden Cenk Tosun'u yine yedek başlatmayı planlıyor. İtalyan çalıştırıcı Barış ve Arda'yı farklı pozisyonlarda denerken, cezalı Samet ve Hakan'ın yerine kimleri oynayacağını da netleştiriyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi kadroyu şekillendirmeye başladı. Montella, sahaya süreceği hücum hattı için farklı alternatifler deniyor.