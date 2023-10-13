"Montella'nın zihniyeti Kuntz'tan farklı" (Spor yazarlarından Hırvatistan-Türkiye maçı yorumu)
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'ı ilk yarıda bulduğu tek golle devirdi ve liderlik koltuğuna oturdu. Milli takım, bu sonuçla Hırvatistan karşısında ilk kez deplasmanda galibiyet almış oldu. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Hırvatistan-Türkiye maçı değerlendirmesi...
MONTELLA'NIN ZİHNİYETİ STEFAN KUNTZ'TAN FARKLI
Dün gece Osijek’ten üç puan çıkardık, çıkaramayabilirdik de... Bence zaten esas önemli olan Kuntz döneminde kaybettiğimiz puanlar değil, oynamadan yenildiğimiz maçlardı. Büyük takım davranışı göstermememizdi. Önde baskı isteksizliğiydi. Hiçbir maçta favori olduğunu düşünmeyen bir teknik adamımız olmasıydı kenarda. Montella’nın zihniyeti daha farklı. Fas, Regragui’yi göreve getirdiğinde Dünya Kupası’na sadece iki ay vardı. İyi bir jenerasyonunuz varsa, göreve doğru hocayı getirdiğinizde işleri kısa sürede toparlayabilir. Biz de bir tür Regragui hamlesi yaptık sanki.
(Uğur Meleke - HÜRRİYET)