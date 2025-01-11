Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer döneminde bazı oyuncuların biletini kesti. Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı toplantı sonucunda altı oyuncuyla yolların ayrılması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'de Jose Morurinho, devre arasında takımdan ayrılacak oyuncuların listesini hazırladı.
Portekizli çalıştırıcı sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı toplantıda 6 ismin biletini kestiği kaydedildi.