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Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer döneminde bazı oyuncuların biletini kesti. Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı toplantı sonucunda altı oyuncuyla yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı - 1

Fenerbahçe'de Jose Morurinho, devre arasında takımdan ayrılacak oyuncuların listesini hazırladı. 

Portekizli çalıştırıcı sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı toplantıda 6 ismin biletini kestiği kaydedildi. 

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Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı - 2

Fotomaç'ın haberine göre, Mourinho'nun "Performansından hiç memnun değilim. Kendisini toparlayamıyor" dediği Cengiz'in takıma yarardan çok zarar verdiğini yöneticilere bildirdiği öğrenildi.

Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı - 3

Öte yandan Mourinho'nun ara transferde göndermek istediği oyunculardan biri de Allan Saint-Maximin.

Sezon başında Mourinho'nun raporu doğrultusunda kiralanan Maximin'in Suudi Arabistan'a döneceği belirtildi. 

Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı - 4

Mourinho'nun biletini kestiği diğer isimler arasında ise Sebastian Szymanski, Serdar Aziz, Lincoln Henrique ve Birght Osayi-Samuel yer aldı.

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde kararını oyunculara bildireceği belirtildi.

Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı - 5
Mourinho 6 ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı - 6
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