Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?"
Fenerbahçe Teknik Direktörü derbinin ardından "Kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözleri sonrası ırkçılık iddiaları hakkında konuştu. "Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem!" diyen Portekizli teknik direktör, "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi. Nasıl bu kadar alçalabildiler?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü derbinin ardından "Kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözleri sonrası ırkçılık iddiaları hakkında konuştu.
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Portekizlik çalıştırıcı, "Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem!" dedi.