NTV.COM.TR

Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü derbinin ardından "Kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözleri sonrası ırkçılık iddiaları hakkında konuştu. "Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem!" diyen Portekizli teknik direktör, "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi. Nasıl bu kadar alçalabildiler?" ifadelerini kullandı.

Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?" - 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü derbinin ardından "Kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözleri sonrası ırkçılık iddiaları hakkında konuştu.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Portekizlik çalıştırıcı, "Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem!" dedi. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?" - 2

"Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi" diyen Mourinho "Geçmişimi, Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlar. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu.” şeklinde konuştu. 

Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?" - 3

Mourinho ırkçılık suçlamalarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece şunu düşündüm; nasıl bu kadar alçalabildiler?"

Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?" - 4

"Beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?" - 5

"Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de herkes biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil."

Mourinho derbideki ırkçılık iddialarının ardından konuştu: "Bana saldırma şekilleri akıllıca değildi, nasıl bu kadar alçalabildiler?" - 6

"Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz"

DAHA FAZLA GÖSTER